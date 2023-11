Fermato per stalking un pregiudicato di 36 anni di Portici

In più occasioni ha minacciato la sua ex di morte e di sfigurarla con l’acido, l’ha pedinata anche di notte e le ha distrutto l’auto. A Ercolano, in provincia di Napoli, i carabinieri della locale tenenza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, nei confronti di un pregiudicato di 36 anni, di Portici, per l’accusa di stalking nei confronti della sua ex, una donna di 34 anni di Ercolano. Le indagini sono state condotte dalla Tenenza Carabinieri di Ercolano, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, IV sezione indagini “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”.

