L’Assemblea Nazionale dei Delegati Enpav ha eletto Gianni Mancuso alla Vicepresidenza. Claudia Gherdevic nel Consiglio di Amministrazione.

Vacante dopo il recente avvicendamento, la Vicepresidenza Enpav viene assunta dal Consigliere Gianni Mancuso. Questo l’esito del voto espresso dai Delegati dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinaria, nel corso dell’Assemblea svoltasi a Roma dal 25 al 26 novembre. L’appuntamento elettivo per il Cda si è reso necessario dopo il subentro di Oscar Gandola nella carica di Presidenza che fu di Tullio Paolo Scotti. Con Mancuso, consigliere dall’inizio del mandato 2022-2027 in corso, si era candidato anche il Delegato Enpav di Vicenza Diego Fabris.

Il voto dell’Assemblea ha affidato la vicepresidenza ad un Collega con un curriculum di lungo corso come Amministratore in Enpav. Una nota stampa dell’Ente ricorda che Mancuso è stato Presidente di Enpav nei due mandati precedenti per essere poi confermato, ad aprile del 2022, nell’incarico di consigliere di amministrazione che l’Assemblea dei Delegati ha affidato alla Delegata Claudia Gherdevich (La Spezia) seconda carica al femminile insieme alla Collega Marina Carla Gridelli.

Il Presidente Oscar Enrico Gandola ha avviato i lavori assembleari riferendo sull’ultimo periodo caratterizzato “da un periodo intenso di lavoro, condotto con soddisfazione e spirito collaborativo di tutte le parti coinvolte per portare avanti quei progetti di riforma che a vario titolo interessano il sistema prevido-assistenziale di Enpav”.

L’Assemblea ha inoltre approvato il Bilancio Preventivo 2024, illustrato nelle sue voci più significative dal Presidente Gandola, il quale ha aggiornato i Delegati alla prossima Assemblea Nazionale durante la quale sarà presentato il Piano di Comunicazione Strategica triennale. Ad aprile del 2024, l’Assemblea dei Delegati sarà anche chiamata ad approvare i progetti di riforma ai quali stanno lavorando i Coordinatori degli Organismi Consultivi.

