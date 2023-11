Il prete a margine dell’evento di presentazione del calendario 2024 della Polizia Penitenziaria

“Le donne sono nate dalla costola dell’uomo non per essere schiacciate, ma abbracciate, amate e sempre e comunque sostenute, perché quel grembo della donna è insostituibile e noi uomini dovremmo dire soltanto grazie”. Così don Antonio Coluccia, il prete antidroga di Roma, intervenuto ai microfoni di LaPresse a margine dell’evento di presentazione del calendario 2024 della Polizia Penitenziaria. “La violenza è diventata affascinante anche per i giovani”, ha anche detto il parroco, sottolineando come all’interno della nostra società ci sia “crisi d’amore”, augurandosi che si possa ritornare a sperimentare il rispetto nei rapporti interpersonali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata