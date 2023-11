I residenti: "Sono anni che segnaliamo problemi per queste piante"

“Ci voleva il morto”. Il giorno dopo la morte della donna schiacciata da un albero a Roma, la rabbia degli abitanti del quartiere Monteverde sale e si unisce in un unico coro: “Sono anni che segnaliamo problemi per questi alberi – ci dice il parroco della chiesa di Santa Maria madre della Provvidenza, situata a pochi metri dal luogo della disgrazia – io non so di chi sia la colpa e come funziona in questi casi però se ad un dirigente viene segnalata una problematica che ha portato negli anni alla caduta di molti alberi bisogna intervenire”. “Di fronte all’albero c’è una scuola, ti rendi conto che strage poteva accadere”, urla indignato Giuliano, anziano abitante del quartiere. “C’è voluta la morte di una signora per farli arriva a questi” urla indignato Matteo, proprietario del “Caffè Donna Olimpia”, che si trova proprio davanti all’albero. “Qui ogni giorno ci sono decine di bambini che affollano questa strada. Sono venuti nelle settimane scorse a tagliare i rami ma evidentemente il lavoro non è stato fatto bene”.

