L'aggressione è avvenuta nel carcere di Imperia

Sono stati trasferiti in mattinata i due detenuti autori del pestaggio in carcere ai danni di Alberto Scagni, 42enne autore dell’omicidio della sorella Alice, che sta scontando nel penitenziario di Valle Armea la condanna a 24 anni e 6 mesi per il delitto. I due compagni di cella, due detenuti stranieri, sono stati spostati in mattinata in due diverse strutture penitenziarie su decisione del tribunale, come ha reso noto Fabio Pagani, segretario ligure del Uilpa polizia penitenziaria, che dopo l’episodio è tornato a denunciare la situazione degli agenti penitenziari tra organici carenti e difficoltà a garantire la sicurezza, anche del personale, nelle strutture.

“La violenza e le aggressioni alla Polizia penitenziaria – sottolinea Pagani – oltre quattro al giorno quelle più gravi, si combattono con la sicurezza, la prevenzione, l’organizzazione, gli equipaggiamenti e, quando occorre, con la repressione concreta. Il mero trasferimento dei detenuti facinorosi, per quanto a volte necessario non solo non è risolutivo, spostando il problema da una parte all’altra, ma aggrava il già insostenibile carico di lavoro del Corpo di polizia penitenziaria che deve operare le traduzioni, finendo per ripercuotersi proprio sui livelli di sicurezza e così alimentando un circolo vizioso“.

“Il Governo – conclude il sindacalista – prenda compiutamente atto della perdurante emergenza e vari un decreto carceri che consenta assunzioni straordinarie e con procedure accelerate nel Corpo di polizia penitenziaria, mancante di 18mila unità, il deflazionamento della densità detentiva, il potenziamento degli equipaggiamenti, delle strutture e delle infrastrutture e, parallelamente, lavori a riforme complessive che reingegnerizzino il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e riorganizzino il Corpo di Polizia penitenziaria e se oggi a Sanremo non contiamo un altro detenuto morto in carcere è solo grazie alla Polizia penitenziaria”.

