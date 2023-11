L'uomo aveva notato un'anomalia ai freni

Questa mattina un macchinista ferroviario si è lanciato da un treno merci in corsa che da Briga era diretto a Domodossola, al confine tra Italia e Svizzera. Attraversate diverse gallerie, secondo quanto apprende LaPresse, l’uomo ha avuto contezza di un’anomalia (sembra all’impianto frenante) e si è lanciato dal treno. Il treno ha poi proseguito la corsa nel Verbano Cusio Ossola fino a quando alcuni sistemi frenanti di emergenza lo hanno rallentato e bloccato allo scalo Domo2. “Il convoglio ha attraversato il nostro Comune senza nessuno a bordo, ho ricevuto chiamate allarmate dei cittadini” dice a LaPresse il sindaco di Crevoladossola, Giorgio Ferroni. A Crevoladossola il convoglio passa proprio in centro paese.

Domodossola, sindaco: “Preoccupati da situazione su linea ferroviaria Sempione”

“La sconvolgente notizia del treno che ha attraversato tutto il comune di Crevoladossola senza conducente ci ha lasciati esterrefatti e preoccupati. Come amministrazione comunale abbiamo da tempo richiesto maggior attenzione ai problemi che la convivenza con la linea comporta ai residenti di Preglia Caddo e Oltrebogna, oltre ovviamente ai quartieri nord di Domodossola. È noto che la linea del Sempione ha avuto in questi ultimi anni un incremento esponenziale del numero di treni merci con un conseguente aumento della rumorosità e dei disagi per i cittadini, ora il presente fatto, che fortunatamente non ha avuto conseguenze, obbliga tutte le istituzioni e gli enti ad una profonda riflessione sul tema della sicurezza della linea e sul suo impatto sul territorio”. Così il sindaco di Crevoladossola, Giorgio Ferroni, in un post su Facebook. “Aspettiamo di conoscere dalle autorità i risultati delle verifiche in corso e auspichiamo a breve interventi atti a garantire l’incolumità e la tranquillità dei residenti”, conclude il primo cittadino.

