Avrebbe molestato 10 pazienti che si erano rivolte a lui per risolvere le loro problematiche personali

È stato arrestato e condotto in carcere uno psicologo 40enne, iscritto all’Ordine degli psicologi della Toscana, accusato di abusi sessuali aggravati perché esercitati nei confronti di alcune ragazze minorenni e perché commessi ai danni di persone a lui affidate per ragioni di cura. Gli abusi sarebbero stati compiuti nell’arco di un decennio. La polizia di Pistoia, a seguito delle indagini condotte dal personale del commissariato di Montecatini Terme, ha eseguito l’ordinanza emessa dal gip presso il tribunale di Pistoia su richiesta della procura. L’uomo, precisa la questura pistoiese in una nota, avrebbe abusato di 10 pazienti, di cui 7 minorenni (e tra questi 4 ragazze all’epoca dei fatti minori degli anni 16) che, “trovandosi in condizioni di fragilità e vulnerabilità, si erano rivolte al professionista per risolvere le loro problematiche personali“. L’indagine ha avuto origine dalla denuncia formalizzata nel gennaio 2023 da una vittima la quale, all’epoca dei fatti 14enne, “rappresentava di aver conosciuto lo psicologo durante alcuni incontri di presentazione organizzati da un istituto scolastico della provincia che frequentava, volti a far conoscere gli obiettivi e la funzione di sportelli dedicati”.

