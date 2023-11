Nella notte un uomo di 32 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Carrara, a Santa Maria La Carità, in provincia di Napoli. L’uomo – dipendente di un istituto di vigilanza – era alla guida dell’auto di servizio quando per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada, morendo sul colpo. La salma, trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Castellammare di Stabia, è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Santa Maria La Carità.

