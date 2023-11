Stella Assange è arrivata a Napoli per ricevere la cittadinanza onoraria riconosciuta al marito Julian Assange, fondatore di Wikileaks.”Mio marito è un simbolo della libertà di stampa, sono grata alla città per quanto sta facendo e per questo riconoscimento”, ha detto prima della cerimonia in programma venerdì nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, che sarà presieduta dal sindaco Gaetano Manfredi. Assange, accusato dagli Usa di una serie di reati tra i quali quello di spionaggio per aver divulgato materiale riservato, è attualmente detenuto in Inghilterra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata