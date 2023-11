Presente una delegazione anche da Israele e Palestina

Sono oltre 7000 i bambini che hanno preso parte all’udienza in Aula Nervi alla presenza del Santo Padre. È stato il gruppo Ferrovie dello Stato a permettere al numerosissimo gruppo di giungere in Vaticano, mettendo a disposizione 18 treni e 20 autobus. I bambini sono arrivati da tutto il mondo, con una delegazione anche da Israele e Palestina. Una parte di loro ha avuto anche la possibilità, molto rara, di ripartire direttamente all’interno della stazione pontificia, all’interno delle mura di Città del Vaticano, a bordo di un treno della nuova serie Rock. Per l’occasione, lo stesso Francesco ha accompagnato i bambini fino al binario, salutando anche l’AD di Trenitalia Corradi e il presidente Cuzzilla. Presente anche padre Enzo Fortunato, frate francescano da sempre molto attivo nella comunità di Assisi.

