Nella notte, i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, sono intervenuti in via Manzoni per un giovane ferito. Si tratta di un 18enne del posto, ferito alla gamba da alcune coltellate. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il 18enne sarebbe stato colpito da uno sconosciuto arrivato al volante di una minicar. La vittima ha rifiutato il ricovero ed è stato medicato da medici dell’ambulanza arrivata sul posto. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica.

