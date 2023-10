Il presidente della comunità palestinese: "Hamas fa parte del nostro popolo. In Israele estremisti peggiori di loro"

E’ partito il corteo che a Roma ha richiamato migliaia di persone per chiedere lo stop ai bombardamenti di Gaza. A promuoverlo realtà di movimento, centri sociali, collettivi e la comunità dei giovani palestinesi. “La condanna di Hamas? Hamas fa parte del popolo palestine e in Israele oggi comandano degli estremisti centomila volte peggiori di Hamas”, ha detto Yousef Salman, presidente della Comunità palestinese che poi ha aggiunto: “C’è una occupazione che dura da più di 75 anni. Non ce facciamo più. Mai applicate le risoluzioni dell’Onu. La comunità internazionale non è stata capace di imporre a Israele la legalità”.

