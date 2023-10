Nella notte tra sabato e domenica si dormirà un'ora in più

Via l’ora legale, torna l’ora solare. Avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre: alle 3 di notte le lancette dovranno essere spostate un’ora indietro. Si dormirà dunque un’ora in più, ma le giornate da ora in avanti saranno più brevi. Il buio arriverà infatti prima nel pomeriggio, per permettere così di avere un’ora in più di luce alla mattina. L’ora legale, entrata in vigore lo scorso marzo, ha permesso anche quest’anno importanti risparmi.

Medico: “con ora solare e meno luce si abbassa tono dell’umore”

“È una situazione molto trasversale che si riscontra in tutti, soprattutto nelle donne. A soffrirne di più le persone con un’emotività spiccata o con uno stato ansioso, non solo il passaggio all’ora legale ma anche il cambio stagionale”. Così a LaPresse il dottor Cosmo Mauro, medico di medicina generale a Roma, in merito agli effetti del passaggio all’ora solare che avverrà alle 3 nella notte tra sabato e domenica. “Il nostro corpo è esposto a meno luce umore e questo si traduce in un abbassamento del tono dell’umore, riflette sulla vita quotidiana – ha continuato -. Anche un’ora sfalsata ha un impatto sulla vita delle persone, soprattutto quelle abitudinarie possono essere turbate un po’ di più”.

Sulle abitudini alimentari il dott. Mauro ha aggiunto: “Il cambio dell’orario dei pasti può procurare irritazione. La maggioranza delle persone riesce a regolarizzarsi nel giro di una settimana. Solitamente non serve intervenire a livello farmacologico, se non nelle persone che sono già in trattamento, basta dare un po’ di rassicurazione, sono sintomi che compaiono sia al passaggio all’ora legale che a quella solare in primavera”. “Compatibilmente con gli impegni della propria vita, provare per qualche giorno a fare le cose come se ci fosse il vecchio orario potrebbe essere funzionale – ha concluso -. Arrivare a stabilizzarsi piano piano anche 10 minuti alla volta, finché non ti abitui”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata