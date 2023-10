Il giovane è ricoverato all'ospedale Niguarda

Un ragazzo di 26 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada in via della Chiesa Rossa a Milano, all’altezza del civico 81. E’ successo nella notte tra sabato e domenica: l’ambulanza è intervenuta intorno alle 2:50. Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Alla guida dell’auto che lo ha travolto c’era un ragazzo di 22 anni.

