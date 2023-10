L'animale catturato con una rete dalla polizia locale

Un cinghiale è stato bloccato all’interno della Darsena, a Milano. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa della Polizia locale. L’animale è stato bloccato con una rete in via Ludovico il Moro dagli agenti della Polizia locale e dei vigili del Fuoco di Milano. Sul posto anche la polizia provinciale che è competente in materia.

