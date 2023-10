Condanna per concussione diventata esecutiva

Per la giudice Silvana Saguto e per altri quattro degli imputati del processo sullo scandalo della gestione dei beni confiscati si sono aperte le porte del carcere. La condanna per concussione, passata in giudicato dopo la sentenza emessa ieri sera dalla Cassazione, che ha inviato gli atti in Appello limitatamente ad alcune condanne, è diventata esecutiva oggi. L’ex giudice Saguto, già presidente del tribunale di misure di prevenzione, è stata raggiunta dall’ordine di esecuzione pena nella clinica dove era ricoverata da 20 giorni circa. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata