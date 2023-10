L'opera realizzata sul terreno incolto del nord Italia è firmata dall'artista italiano Dario Gambarin

L’artista italiano Dario Gambarin ha trasformato un campo incolto nel nord Italia in un ritratto di Paperino per celebrare il centenario della Disney che ricorre il 16 ottobre. Partendo da uno schizzo approssimativo, Dario Gambarin ha utilizzato un trattore, un aratro ed un erpice rotante per scolpire un Paperino della grandezza di oltre 120 metri in un campo di 25.000 metri quadrati vicino a Verona. La land art di Gambarin ha incluso figure dell’arte e della politica. Tra i suoi ritratti di land art figurano gli ex presidenti degli Stati Uniti Barack Obama e Donald Trump, Papa Francesco, Leonardo Da Vinci e l’attivista ambientale Greta Thunberg.

