L'operazione, avviata nel 2021, è stata condotta da Guardia di finanza e Polizia

La Guardia di finanza del comando provinciale di Trento, assieme agli agenti di Polizia di Bolzano, hanno arrestato 46 persone – di cui 35 in carcere e 11 con obbligo di dimora – e hanno sequestrato beni e disponibilità finanziarie per circa 22 milioni di euro. L’operazione, avviata nel 2021, si è svolta tra Trento, Bolzano, Milano, Padova e Brescia e ha smantellato un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti. “L’indagine vede il coinvolgimento di 46 soggetti, di cui 34 di nazionalità estera (Albania, Tunisia, Iraq, Inghilterra e Francia), ritenuti a vario titolo responsabili di aver partecipato o collaborato all’interno di quattro articolate associazioni per delinquere, di cui due a carattere transazionale che, interconnesse tra loro, erano dedite al traffico di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish, marjuana, eroina e crack, provenienti dall’Albania e dal Belgio e destinate quasi interamente al territorio del Trentino Alto Adige”, si legge in una nota delle forze dell’ordine.

