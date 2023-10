La società AutoFiori ha comunicato che sono in corso "operazioni di demolizione controllata" sul cavalcavia di Ceriale

Cumuli di calcinacci cadono dal viadotto di Varazze, in provincia di Savona. Queste immagini, riprese e diventate subito virali sui social, hanno fatto scattare l’allarme. Eppure è una fake news. Ad assicurarlo è la società AutoFiori. Il video, infatti, non riguarda il viadotto di Varazze ma quello di Ceriale, lungo l’autostrada A10 Savona-Ventimiglia tra gli svincoli di Borghetto Santo Spirito e Albenga. L’azienda in una nota ha comunicato che si tratta di “un’area di cantiere interdetta al transito dei veicoli” e che “sono in corso le operazioni di demolizione controllata dei calcestruzzi delle solette e dei cordoli (idrodemolizione) ai fini dell’installazione delle nuove barriere di sicurezza”. Il cantiere è operativo dallo scorso 4 ottobre e l’attività è prevista fino a metà dicembre 2023.

La tecnica utilizzata, quella dell’idrodemolizione, “impiega acqua ad alta pressione, a circa 1200 bar, e provoca nei punti ove il calcestruzzo è meno compatto, locali distacchi controllati di materiale”, ha aggiunto la società autostradale.

Ponte a Varazze cade a pezzi, ma il presidente della Liguria lo sa’?

Ma il ponte sullo stretto è sempre un opera da fare? pic.twitter.com/ygPWNdHHtB

— ScarsaTolleranza #ddlzan #antifascista (@francescacuore6) October 9, 2023

