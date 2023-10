Ricercato il 51enne Guglielmo Ruisi

Continuano le ricerche di Guglielmo Ruisi, il 51enne che ieri mattina avrebbe ucciso con diversi colpi di pistola Salvatore Scamacca, operaio edile di 47 anni prima di fuggire a bordo della sua Mercedes. L’agguato è avvenuto ieri mattina in via Archimede a Valguarnera Caropepe in provincia di Enna. Scamacca, operaio edile di 47 anni, è stato colpito mentre era alla guida, ha perso il controllo della sua utilitaria, finendo contro il furgone di un ambulante di frutta e verdura dove Nunzia Arena, 86 anni, stava facendo la spesa. Scamacca è morto dopo pochi istanti, la donna è stata trasportata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in condizioni critiche. Questa notte è morta per le ferite riportate.

“La famiglia della signora Arena mi ha tenuto costantemente informato sulle condizioni della loro cara, fino, purtroppo al precipitare delle condizioni che hanno portato alla morte – dice l’avvocato Lorenzo Caruso – la signora Nunzia, comunque è stata interrogata dagli inquirenti prima di spirare, raccontando l’accaduto”. Anche l’ambulante è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. I carabinieri, coordinati dalla procura di Enna, stanno continuando le ricerche del presunto omicida. La città è presidiata dalle forze di polizia che ieri pomeriggio hanno diffuso la foto segnaletica del sospettato che potrebbe essere ancora armato. Allertati anche aeroporti e porti con foto e generalità del sospettato. Tra i due, la vittima e il suo aggressore, pare ci fossero antichi livori e i due avevano avuto una accesa discussione, poco prima, in un bar del paese.

