È successo a Bellizzi. La ragazza ha perso la vita nel giorno del suo 22esimo compleanno

Due giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 10 ottobre, a Bellizzi, in provincia di Salerno. I due fidanzati, un 26enne e una 22enne che proprio oggi festeggiava il suo compleanno, erano a bordo di una moto sulla ex ss 164 in direzione di Montecorvino Rovella quando, per motivi in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato contro un’auto. La ragazza è morta sul colpo, mentre il 26enne che era alla guida della moto è stato portato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è deceduto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini sull’accaduto. Il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, si è detto “profondamente addolorato e affranto dal dolore. Non è possibile – ha aggiunto – morire a 22 anni per un tragico incidente stradale, non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi”. Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio: “Non ci sono parole per esprimere il dolore per l’immane tragedia avvenuta stamattina a Bellizzi nella quale hanno perso la vita Pierpaolo e Marika. Perdere la vita nel pieno degli anni e, nel caso di Marika, il giorno del proprio compleanno, non si può accettare. Sono con il cuore vicino alle famiglie a cui va il mio abbraccio e quello di tutta la comunità di Montecorvino Rovella”.

