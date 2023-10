Nell'incidente oltre 20 morti, tra cui due bambini

Nelle immagini il luogo dell’incidente di Mestre. Un pullman è precipitatoda un cavalcavia: il mezzo dopo un volo di almeno 30 metri, è finito sulla sottostante linea ferroviaria prendendo fuoco. Un primo bilancio parla di almeno 21 morti, tra cui due bambini e di una ventina di feriti, alcuni in condizioni molto gravi. A bordo presenti molti stranieri, in particolare ucraini. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ha proclamato il lutto cittadino. Ancora da ricostruire nei dettagli la dinamica e le cause dell’incidente.

