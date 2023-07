Stando a quanto si apprende, i cadaveri della donna, 73 anni, e del figlio, 53enne, erano in due stanze diverse

Madre e figlio sono stati trovati senza vita nell’abitazione di famiglia a Barletta (Bat). A dare l’allarme sarebbe stato il marito della donna che da un paio di giorni non riusciva a mettersi in contatto con la moglie. Stando a quanto si apprende, i cadaveri della donna, 73 anni, e del figlio, 53enne, erano in due stanze diverse.

Il figlio aveva ustioni e non si esclude che siano state provocate da una sostanza caustica. Indagano i carabinieri, sotto il coordinamento della procura di Trani (Bat). Il pm di turno ha disposto l’ispezione cadaverica.

