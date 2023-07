Oltre 150 interventi dei Vigili del Fuoco

È ancora allarme maltempo in Lombardia. Violenti nubifragi si sono abbattuti a Milano, nell’hinterland, in Brianza, nel Varesotto e in altre zone della regione. In provincia di Varese, dove si è abbattuta una bomba d’acqua, sono stati oltre 150 gli interventi dei Vigili del Fuoco. Nuova allerta arancione diramata per possibili temporali nelle prossime 24 ore.

