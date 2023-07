La denuncia di Davide Barbieri, esponente cittadino del Movimento 5 Stelle

È polemica a Brunico, dove in occasione della Stadtfest (la festa del paese) è stata allestita una toilette con un container raffigurante il volto di Paolo Borsellino. La denuncia è arrivata da un esponente cittadino del Movimento 5 Stelle, Davide Barbieri, che ha girato un video sulla sua pagina Facebook immortalando il container definendone l’uso “poco rispettoso”. A gettare acqua sul fuoco ha provato la ditta che ha messo a disposizione il container, l’altoatesina Niederstätter: il container era già stato utilizzato a Palermo in occasione del 30esimo anniversario delle stragi di mafia. In quel caso però non fungeva da toilette ma da palcoscenico per stampa e artisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata