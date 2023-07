Sequestrati beni mobili e immobili per 900 mila euro

Bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Con queste accuse un imprenditore 74enne di origini siciliane, trapiantato da decenni in Toscana, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Firenze. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, l’uomo avrebbe spolpato l’azienda Santa Felicita – impresa edile fiorentina che acquista, ristruttura e vende immobili – fino a portarla al crac finanziario. Per l’imprenditore è scattata anche la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali per la durata di un anno. Indagate anche le figlie, i generi e altre due persone. Anche per loro il gip ha adottato la misura interdittiva. I militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato beni mobili e immobili per 900 mila euro, corrispondenti alle distrazioni operate a danno del patrimonio della società fallita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata