Trasferito al Gaslini di Genova in codice rosso

Un bambino di 2 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato morso al volto da un pitbull. E’ successo nel pomeriggio sul lungomare di Vallecrosia, nell’imperiese. Il piccolo aveva avvicinato l’animale, che all’improvviso lo ha morso.Sul posto è intervenuto il 118, poi il piccolo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova in codice rosso.I rilievi e la ricostruzione dell’accaduto sono affidati ai carabinieri.

