All'interno di una farmacia a Oneglia

“Dammi la bambina, dammi la bambina”, poi momenti concitati di tensione all’interno di una farmacia di Imperia e l’intervento dei carabinieri. Protagonista dell’episodio una giovane donna che ha avvicinato una famiglia all’interno del punto vendita di Oneglia. Sul posto sono arrivati i militari del comando provinciale che hanno riportato alla calma la situazione e preso in custodia la donna, sottoposta ad accertamenti per l’identificazione. Secondo le prime ricostruzioni la donna, forse in una situazione di instabilità, senza motivo rivolta alla coppia avrebbe detto di ‘darle la bambina’, ma non sarebbe riuscita ad avvicinare ed afferrare la piccola. Subito dopo ha dato in escandescenze nel negozio. Molto spaventati i genitori hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.Tornata la calma e allontanata la donna, al momento non sarebbe emersa l’intenzione da parte della coppia di procedere con denunce né emergono ipotesi di reato, da chiarire se la donna fermata fosse in una situazione di alterazione psicofisica.

