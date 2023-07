Le autorità hanno annunciato un'allerta rossa per l'Italia, con la capitale in cima alla lista delle città più calde

Le previsioni sull’ondata di caldo pubblicate dal Ministero della Salute italiano, con temperature che dovrebbero salire tra i 36 e i 39 gradi, non hanno impedito ai turisti di affollare la città eterna. Le autorità italiane hanno annunciato un’allerta rossa per l’Italia centrale, con Roma, la Capitale, in cima alla lista delle città più calde del Paese, insieme ad altre nove città, soprattutto nel sud e nel centro. Tra le vie della capitale, sono molti i turisti che visitano le principali attrazioni. Per rinfrescarsi sono costretti a cercare l’ombra opure ricorrono a gelati e acqua dalle fontane. Il livello di calore ha indotto a diramare un’allerta sanitaria per anziani, persone vulnerabili e bambini.

