Il piccolo è in gravi condizioni. Lo sparo sarebbe partito accidentalmente da una Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal nonno

Un bambino di 18 mesi è giunto ieri sera in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli, con una ferita d’arma da fuoco all’addome. Il fatto è accaduto a Pomigliano D’Arco. Secondo una prima ricostruzione della Squadra Mobile, il colpo sarebbe partito accidentalmente dalla pistola, una Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal nonno del piccolo. Il bambino si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva e la sua prognosi al momento è riservata. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

