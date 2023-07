La Polizia ha transennato l'area, che è stata posta sotto sequestro

La Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto ha preso fuoco mercoledì mattina intorno alle 5,30. A Nulla è servito l’intervento dei Vigili del Fuoco, dell’opera, inaugurata meno di due settimane fa, è rimasto solo lo scheletro di metallo. La Polizia di Stato ha transennato l’area, che è stata posta sotto sequestro, e sono iniziate le indagini per risalire a eventuali responsabili del gesto. Sul tipico nastro bianco e rosso qualcuno ha deciso di lasciare un mazzo di fiori o un biglietto come gesto di riconoscenza e gratitudine per l’artista che aveva deciso di esporre la sua opera proprio in piazza Municipio a Napoli

