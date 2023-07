L'uomo è accusato di incendio e distruzione di beni culturali

Un clochard di 32 anni è stato fermato dalla polizia, a Napoli, per l’incendio nel quale è andata distrutta l’opera La Venere degli Stracci, installata in piazza Municipio lo scorso 28 giugno. All’uomo, classe ’91, vengono contestati i reati di incendio e distruzione di beni culturali. Le indagini, svolte dalla Squadra mobile della questura di Napoli e dagli agenti del Commissariato Decumani attraverso le immagini del sistema di video sorveglianza cittadina, hanno consentito di individuare il 32enne e rintracciarlo in una mensa, in via Marina.

