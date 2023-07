Le immagini sono state diffuse dai carabinieri

A 16 anni ha rubato l’auto della mamma e ha guidato a “caccia” di like sui social con gli amici. E’ accaduto in Brianza. Nei giorni scorsi, in piena notte, i carabinieri della Stazione di Giussano sono stati allertati per un possibile furto di una Fiat 500 nera di proprietà di una donna 38enne brianzola, che da qualche giorno era via di casa. Poco dopo però, è giunta la chiamata del padre della donna che comunicava di aver ritrovato in prossimità del cimitero di Giussano l’autovettura danneggiata, con le fiancate completamente rigate e con le chiavi inserite. I militari dell’Arma si sono recati sul posto dove, oltre all’anziano, era presente anche suo nipote, il figlio 16enne della donna. Durante queste due notti brave – riferiscono i carabinieri -la Fiat 500 ha riportato numerosi ed evidenti i danni che vanno dalle fiancate completamente rigate al danneggiamento dei paraurti e dei fanali non mancando anche di danneggiare due autovetture in sosta e un cancello al quale ha sradicato i paletti con le fotocellule.

