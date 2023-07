L'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane è indagato per presunti favori all'imprenditore Gianluca Pini

Torna libero l’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, finito ai domiciliari il 22 giugno scorso nell’ambito di un’inchiesta per corruzione della procura di Forlì. Il tribunale del Riesame di Bologna ha annullato la misura cautelare a suo carico dopo l’istanza presentata dai difensori, gli avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri. Minenna è sotto indagine per presunti favori all’imprenditore ed ex deputato leghista Gianluca Pini.

