Patrick Zaki ha completato il suo corso di studi laureandosi al Master Gemma in Women’s e Gender studies dell’Università di Bologna. La cerimonia durante la quale è stato proclamato dottore si è tenuta in videocollegamento presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne a Bologna. Lo studente egiziano, a processo al Cairo, aveva presentato una richiesta al pubblico ministero egiziano per venire in Italia per laurearsi e poi ritornare per le udienze del processo in Egitto entro il 18 luglio. “La lettura mi ha fatto resistere in cella”, ha dichiarato dopo la proclamazione.

