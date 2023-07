Il corpo potrebbe essere quello di Andreea Rabciuc, scomparsa nel marzo 2022 ad Ancona

La procura di Roma affiderà una consulenza tecnica sui resti della donna trovati in un parco nel quartiere Pigneto a Roma. Le analisi serviranno a definire il periodo in cui la persona è morta e i motivi del decesso, oltre alle verifiche necessarie per risalire al dna. Lo scheletro è stato trovato l’1 luglio in un parco di via Ettore Fieramosca, all’altezza del civico 114: secondo una prima ricostruzione, la donna aveva circa 30 anni e una catenina color argento al collo, senza ciondoli attaccati. Il corpo sarebbe stato sepolto circa un anno fa e quando è stato ritrovato aveva ancora addosso brandelli di vestiti logori. Ieri, i pm di Ancona avevano annunciato l’intenzione di contattare i colleghi di Roma per capire se i resti della donna trovata al Pigneto appartengano a Andreea Rabciuc, scomparsa nel marzo del 2022, in una zona di campagna nell’Anconetano.

