Un corteo funebre silenzioso ha attraversato le strade di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, per dare l’ultimo saluto a Frederick, il senzatetto pestato a morte da due 16enni il 19 giugno scorso. Oltre 500 persone hanno partecipato alla marcia e alla messa funebre, tra loro tanti pomiglianesi, amici e anche gli zii giunti dalla Svizzera grazie alla solidarietà di tanti cittadini che hanno contribuito alle spese di viaggio e di soggiorno: i soldi raccolti in eccesso saranno poi inviati alla moglie di Frederick e ai due figli che vivono in Ghana.

