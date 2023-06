Un vicino di casa si è sentito male per lo spavento

E’ finito con nove denunce per procurato allarme un addio al celibato nel Torinese, a Trofarello. Intorno alle 12 di sabato in nove hanno finto un rapimento: si sono recati con passamontagna e armi da soft air prelevando ‘a forza’ dalla propria abitazione il futuro sposo in un condominio di Trofarello.

Un anziano vicino di casa del futuro sposo si è però sentito male e in centrale sono arrivate molteplici chiamate allarmate dagli altri residenti della zona. I carabinieri sono intervenuti e hanno sequestrato armi da soft air, senza tappo rosso, e i passamontagna, denunciando i responsabili.

