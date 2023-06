Il 42enne è stato poi fermato dalla polizia: la donna non sarebbe in gravi condizioni

Un cittadino tunisino di 42 anni è stato fermato nella notte a Roma per aver accoltellato la compagna, 32enne italiana, al settimo mese di gravidanza. La vittima non ha riportato ferite gravi ed è stata medicata in ospedale.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo avrebbe aggredito la compagna ieri, verso le 13.30, durante un litigio in un appartamento di Via Due Ponti.Dopo aver ferito la donna è fuggito ed è stato trovato dagli agenti nella notte. Fermato, è stato portato in carcere dove, nelle prossime ore, si terrà l’interrogatorio di convalida davanti al gip.

