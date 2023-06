Gli attivisti di 'Movimenti per la Casa' hanno occupato l'edificio contro gli sgomberi

Manifestazione in solidarietà agli occupanti della ex scuola Sibilla Aleramo in via Tiburtina, a Roma. L’edificio è stato occupato questa mattina dagli attivisti di ‘Movimenti per la Casa’ che protestano contro gli sgomberi. Gli attivisti avevano invitato i cittadini ad unirsi a loro per l’assemblea pubblica del pomeriggio.

