Le norme per coloro che hanno ottenuto la patente da meno di tre anni

L’opportunità che guidatori giovani si mettano al volante di automobili di grossa cilindrata è tornata al centro del dibattito pubblico dopo l’incidente di ieri a Casal Palocco, sul litorale romano, in cui un suv Lamborghini con cinque youtuber a bordo si è scontrato con una Smart provocando la morte di un bambino di cinque anni. A riguardo, il Codice della Strada delle limitazioni particolari rispetto alle normali regole solo per quanto riguarda i neopatentati, vale a dire le persone che hanno ottenuto da meno di tre anni la patente di guida B. Ecco cosa dicono:

Le regole per i neopatentati

Secondo quanto afferma l’art. 117 del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992), per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre, solo per il primo anno dal rilascio della patente B, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.

In caso di violazione di queste due regole, si è soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 165 a 660 euro, alla quale si aggiunge la sospensione della patente da due a otto mesi.

Inoltre, spiega la tabella allegata all’art. 126-bis del Codice, se un neopatentato commette un’infrazione che comporta la decurtazione di punti dalla patente, la penalità imposta dalla legge nei suoi confronti viene raddoppiata. Infine, secondo l’art. 186-bis, per i conducenti sotto i 21 anni e nei primi tre anni dal conseguimento della patente è totalmente vietato guidare dopo aver assunto alcolici, con grosse sanzioni in caso di violazione, anche penali se particolarmente gravi.

