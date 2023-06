Il presidente di zona: "Dovranno andare in palestra in attesa che gli alberghi si liberino"

“Per quanto riguarda gli sfollati, stanno arrivando le prime richieste di assistenza alloggiativa. Le stiamo prendendo in carico. Dovranno andare in palestra in attesa che gli alberghi si liberino, perché Roma è stracolma. Parliamo di 5-6 nuclei familiari”. Lo ha detto Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV di Roma, in merito all’incendio che ha distrutto un fabbricato a Colli Aniene venerdì pomeriggio. “Cercheremo, per quanto riguarda il civico 81, quello meno toccato dall’incendio, di fare in modo di riportare le famiglie all’interno delle abitazioni. Per le altre due scale stiamo aspettando quello che dirà la magistratura”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata