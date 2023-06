Il rogo ha reso quasi completamente inagibile un palazzo di sette piani

Incessante in queste ore il lavoro dei vigili del fuoco nel quartiere Colli Aniene di Roma dove un incendio ha reso quasi completamente inagibile un palazzo di sette piani in via Edoardo D’Onofrio. Dopo aver spento le fiamme è cominciata la fase delle indagini per capire le cause che hanno scatenato il rogo. “Abbiamo iniziato i rilievi col laser scanner sul tetto dell’edificio per congelare la scena che analizzata col gascromatografo ci darà un’idea di cosa ha alimentato le fiamme”, spiega l’ingegner Antonio Maggi, responsabile del Niar, Nucleo Investigativo Antincendi nazionale del corpo dei Vigili del Fuoco che insieme ai colleghi del Comando Provinciale di Roma stanno operando per cercare di far entrare le persone a recuperare gli effetti personali non divorati dal fuoco.

“Con alcuni strumenti che abbiamo solo noi in Europa, andremo ad analizzare ogni particolare ma per fare questo serve tempo e ci sono procedure che non sono immediate ma si va per esclusione di cause”, ha spiegato Maggi: “Stiamo inoltre iniziando ad acquisire testimonianze e invitiamo chiunque abbia materiale video o riscontri diretti a rivolgersi a noi”.

