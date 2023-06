L'azzurro eliminato a Parigi dall'austriaco, avanti Sonego

Fabio Fognini manca l’accesso agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. L’azzurro ha perso al quinto set il match del terzo turno disputato contro Sebastian Ofner, che si è imposto con il punteggio di 7-5, 3-6, 5-7, 6-1, 4-6 in 3 ore e 51′ di gioco. Il tennista austriaco, numero 118 del ranking Atp, affronterà agli ottavi il vincente della sfida tra Tsitsipas e Schwartzman.

Avanza e conquista gli ottavi invece Lorenzo Sonego che ha battuto a sorpresa Rublev.

