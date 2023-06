Le immagini da via Rosario Nicolò

Le immagini del sopralluogo delle forze dell’ordine in via Rosario Nicolò, nel quartiere San Basilio di Roma, dove questa mattina è stata uccisa una poliziotta a colpi d’arma da fuoco. La scena del crimine è stata delimitata con del nastro segnaletico bianco e rosso e sono in corso gli accertamenti del caso. Non lontano dal luogo dell’omicidio è stato trovato il corpo del presunto responsabile, collega della vittima, che si sarebbe suicidato con la pistola usata contro la donna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata