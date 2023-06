Il ragazzo ucciso davanti a un bar a Roma il 23 ottobre del 2019

Confermate in appello le condanne per l’omicidio di Luca Sacchi, ucciso davanti a un bar a Roma il 23 ottobre del 2019. Confermati 27 anni di carcere per Valerio Del Grosso, che sparò e uccise il giovane, e 3 anni per Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata della vittima, accusata di violazione della legge sugli stupefacenti. Ridotte le pene per i complici di Del Grosso, Paolo Pirino e Marcello De Propris, entrambi condannati a 14 anni e 8 mesi di carcere: in primo grado erano 25. Subito dopo la sentenza è scoppiata una rissa nei corridoi della Corte d’Appello di Roma con momenti di tensione tra familiari e amici degli imputati tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

