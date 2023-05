Si trovava con la famiglia a una festa quando si sarebbe allontanato dal locale oltrepassando la recinzione

Un bambino di tre anni è morto, ieri sera intorno alle 20, dopo essere annegato in una piscina in un centro sportivo in viale della Primavera 64, zona Centocelle, a Roma. Secondo quanto si apprende, il bambino si trovava con la famiglia a una festa organizzata della comunità ivoriana quando si sarebbe allontanato dal locale che ospitava i festeggiamenti e vagando da solo tra gli impianti sportivi ha oltrepassato la recinzione e si è tuffato in piscina. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roma centocelle e il nucleo operativo Roma Casilino. Presenti anche gli ispettori dell’Asl. L’area della piscina è stata sequestrata e la salma del piccolo portata al Policlinico Tor Vergata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata