L'uomo alla guida dell'auto che ha travolto due moto sulla statale 90 è accusato di omicidio stradale: sarebbe positivo all'alcool test

Omicidio stradale: con questa accusa è stato condotto in carcere, a Foggia, l’uomo di 41 anni che ieri era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente avvenuto lungo la statale 90 delle Puglie tra Troia e Bovino, intorno alle 15.30, in cui sono morti tre motociclisti. Stando a quanto si apprende, l’uomo che subito dopo ha chiesto i soccorsi, sarebbe risultato positivo all’alcol test. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri. L’auto è finita contro due moto. Non c’è stato nulla da fare per Emilio D’Avella, 30 anni, di Ariano Irpino e la fidanzata Pamela Mustone, 33 anni, di Melito Irpino ed Emanuele Serafino, 32 anni, di Ariano Irpino. Le tre salme restano a disposizione della magistratura nell’obitorio del Policlinico di Foggia.

