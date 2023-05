Blitz dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

Ventuno provvedimenti restrittivi e decine di perquisizioni sono state eseguite stamattina in territorio nazionale nei confronti di persone appartenenti a un gruppo ritenuto responsabile di numerosi scavi clandestini, ricettazione e illecita commercializzazione, in ambito nazionale e internazionale, di importantissimi reperti archeologici, di valore storico culturale inestimabile e commerciale ingente. Il blitz è stato effettuato dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, in collaborazione con il Ros di Roma, con i militari dei comandi territorialmente competenti e con lo squadrone eliportato ‘Cacciatori Puglia’. L’operazione, nella quale sono stati coinvolti più di 300 militari dell’arma, è scaturita dall’esito di una complessa e articolata indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Trani e svolta dai carabinieri dell’Arte di Bari. Dettagli verranno forniti in conferenza stampa presieduta dal Procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti, che si terrà alle ore 10.30 odierne a Trani presso il comando provinciale dei carabinieri.

