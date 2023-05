In corso la bonifica dell'area

Dopo una notte di lavoro è in fase di bonifica l’intervento dei Vigili del fuoco, iniziato martedì pomeriggio, a Desenzano del Garda, nel Bresciano, per l’incendio nel centro commerciale ‘Le Vele’. Nessuno èrimasto ferito. Nella clip sorvoli con i droni sull’area per scovare punti caldi e indirizzarvi i getti d’acqua. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata